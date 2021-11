TEDxBiella, esauriti i posti in presenza: l'evento in streaming

"Sono felice di annunciare che la disponibilità di posti in presenza per partecipare al TEDxBiella di domani al Teatro Sociale sono tutti esauriti – afferma Luca Murta, vice presidente GGI UIB e organizzatore dell’evento -. Ciò significa che la formula che abbiamo proposto ha suscitato grande interesse: il nostro obiettivo è lanciare spunti di riflessione e ispirazione per il territorio, a partire dal tema "Defining Creativity". Per questa ragione il TEDxBiella sarà trasmesso anche in diretta streaming: seguiteci dalla nostra pagina Facebook".

L'evento, in programma domani, 13 novembre al Teatro Sociale Villani di Biella, porta a livello locale la formula dei “TED talk”: interventi brevi che focalizzano un argomento specifico con l’obiettivo di diffondere cultura in modo capillare e facilmente accessibile. E’ organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, co-organizzato da BiBox ArtSpace e dai volontari Matteo Lusiani, Letizia Susta e Lodovica Battistella, con il patrocinio del Comune di Biella.

TEDxBiella si svolgerà in presenza, sabato 13 novembre 2021 con accredito alle 16.00 e avvio lavori dalle 16.30 alle 19.00 al Teatro Sociale Villani: i posti sono esauriti. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming dalle ore 16.30 dalla pagina TEDxBiella su Facebook.Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili su https://www.tedxbiella.com/

TED è una società no profit americana, nata nel 1984 sotto il motto di "ideas worth spreading", idee che vale la pena diffondere: i contenuti delle conferenze TED sono interventi brevi, della durata di un quarto d’ora circa, che vengono registrati durante l’evento e diffusi per aumentare il potere delle idee di essere motori di cambiamento. Le TED conferenze si svolgono in tutto il mondo."Defining creativity" è il tema del TEDxBiella attorno a cui ruoteranno i “talk” di 6 esperti di diversi ambiti, tutti legati dal filo rosso della creatività: un elemento che caratterizza in modo speciale anche Biella, non a caso riconosciuta come Città Creativa UNESCO.

I 6 protagonisti dei TED

Talk Emiliano Toso. Musicista e compositore a 432Hz. Laureato in Scienze Biologiche, dopo aver conseguito il dottorato in Biologia Umana ha lavorato per 16 anni come ricercatore, responsabile del gruppo di Biologia molecolare alla Merck–Serono. Nel 2013 pubblica il suo primo album come compositore, un progetto di integrazione tra biologia e musica a 432Hz che ottiene uno straordinario successo internazionale. La sua musica traduce le vibrazioni universali e favorisce il benessere fisico ed emozionale, per questo è utilizzata in centri olistici, in laboratori di ricerca scientifica come l’istituto Marques di Barcellona e in ospedali come il San Raffaele di Milano, il Bambin Gesù, il San Camillo e il Gemelli di Roma

Irene Dionisio. Regista e artista visiva. Ha collaborato con numerose case di produzione italiane e internazionali a progetti culturali legati a tematiche sociali come l’integrazione e le questioni di genere. La sua produzione artistica include video-installazioni e documentari, fra cui Sponde. Nel sicuro sole del nord (2015) e La fabbrica è piena. Tragicommedia in otto atti (2011) che hanno ricevuto numerosi premi tra i quali il Premio Cariddi, il Premio Solinas, il Premio Scam e il Premio della Giuria al Cine Verité in Iran. I suoi video sono stati esposti al Pac di Milano, al Museo Berardo di Lisbona e al MamBo di Bologna. Le ultime cose (2016) è il suo primo lungometraggio di finzione, vincitore di un Nastro D’argento Speciale alla sceneggiatura.

Alice Pistono. Editrice e divulgatrice scientifica. Si è laureata in genetica forense a Londra, ha insegnato nel Principato di Monaco scienze, biologia e chimica e oggi lavora per il Journal of Visualized Experiments, una rivista scientifica peer-reviewed, e si occupa di disseminare le ultime scoperte in campo scientifico integrando studi e ricerche nel programma degli atenei italiani. Ha un canale YouTube intitolato Investigalice nel quale indaga i misteri della scienza con l’atteggiamento di una detective che risolve un caso.

Nicoletta Carbotti. Architetta e designer. l suo studio FattoreQ | fabbrica, fondato nel 2007 a Torino, ha firmato numerosi progetti in Italia e all’estero, alternando il proprio impegno tra lavori di architettura, graphic ed exhibition design e collaborazioni con il mondo dell’editoria e della musica pop. Nel 2009 ha ricevuto il Premio BiTicino per la domotica.

Daniele Basso. Artista. Noto per i lavori in metallo lucidato a specchio. Ha partecipato a tre edizioni della Biennale d’Arte di Venezia, ed è stato protagonista di mostre e opere in diverse parti del mondo, tra cui Carrousel du Louvre (Parigi), Università del Seraphicum (Vaticano), GNAM (Roma), Expo 2015 (Milano), World of Coca Cola (Atlanta) e in gallerie a New York, Dubai, San Pietroburgo, Tel Aviv, Montecarlo, Lugano, Milano, Torino e Bologna. Nel 2019 ha esposto la sua scultura Gabriel, un uomo alato alto 15 metri composto da 350 facce d’acciaio specchiante, nel Teatro del Silenzio di Lajatico, Pisa, durante la XIV edizione del tradizionale concerto di Andrea Bocelli.

Martina Liverani. Giornalista e scrittrice specializzata in cucina e alimentazione. Nel 2013 ha fondato Dispensa, rivista semestrale indipendente che tuttora dirige, dove racconta con uno stile innovativo e unico storie di generi alimentari e generi umani. Il suo ultimo libro è Atlante di geogastronomia, edito da Rizzoli, nel quale ridisegna una nuova geografia della cucina e delle abitudini alimentari. Quest’anno è stata autrice del podcast Fuoricarta, prodotto con Autogril, ideato per scoprire sapori e mete fuori dai soliti itinerari e dalle strade più battute.