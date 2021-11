All’interno del contesto della festa patronale di San Martino a Sala Biellese, in programma per domenica 14 novembre, l’amministrazione omaggerà Renato Piolotto, maresciallo in pensione dell’arma dei carabinieri di Mongrando (leggi qui), con un riconoscimento.

La consegna avverrà alle ore 15:30 presso lo stand delle associazioni salesi in piazza Vittorio Emanuele II.