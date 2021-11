La prima giornata di Natale a Cossato 2021, evento organizzato da Cossato Shop ed Amministrazione Comunale, è stata rinviato di una settimana.

A causa del maltempo previsto per il prossimo week end, il programma di domenica 14 novembre sarà posticipato di 7 giorni.

Appuntamento quindi a domenica 21 novembre in via Lamarmora con gli stand gastronomici di Artigian Gusto ed i giochi in legno, ed in via Mazzini con il mercatino degli ambulanti biellesi.