Candelo, la magia del Borgo di Babbo Natale torna ad animare le vie del Ricetto VIDEO

È ufficiale: il Borgo di Babbo Natale tornerà ad animare le vie del Ricetto di Candelo. Ad annunciarlo, durante una conferenza stampa svoltasi ieri, giovedì 11 novembre, nella sala cerimonia del Ricetto sono stati Christian Bonifacio, presidente della Pro Loco di Candelo e il sindaco Paolo Gelone. L’edizione 2021, vero e proprio “anno 0”, come la definisce lo stesso Bonifacio, ha preso vita attraverso le difficoltà e le incertezze che caratterizzano questo periodo.



Ad aprire la conferenza è stato il primo cittadino Gelone, che ha rivolto un sincero ringraziamento ai volontari e fatto il punto della situazione: “Questa non è un’edizione scontata – spiega il sindaco – soprattutto visti i tempi che corrono. La sinergia che le associazioni e l’amministrazione hanno portato in campo è stata la chiave che ci ha permesso di realizzare il progetto e ringrazio Christian e tutti i volontari per il coraggio che hanno mostrato nel lanciarsi in questa avventura”.



La parola è poi passata a Christian Bonifacio che, partendo dalle dichiarazioni del sindaco, ha illustrato nel dettaglio il lavoro fatto: “C’è stata molta volontà da parte di tutti – racconta Bonifacio – e molta determinazione. Dopo l’annullamento del Borgo 2020 e di Candelo in fiore non potevamo tradire le aspettative. Abbiamo lavorato per garantire a tutti la sicurezza necessaria – prosegue – riducendo il numero di espositori ad 80 e il numero di ingressi ad un massimo di 3000 al giorno, scaglionati in due fasce da 1500 ciascuna".

Sono molti i cambiamenti in arrivo ma l’obiettivo più importante, assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, è stato raggiunto: “Vogliamo far respirare il clima del Borgo a tutti i visitatori rispettando le norme che la situazione ci impone – precisa Bonifacio -, per questo il percorso verso la casa di Babbo Natale resta invariato ma si svolgerà all’esterno, per le vie del Borgo. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare ai laboratori perché, dato anche il minor numero di volontari, non sarebbe stato possibile sanificare dopo il passaggio di ogni gruppo”.Infine, i dovuti ringraziamenti a tutte le realtà che hanno dato il loro contributo e supporto: “Ringrazio l’amministrazione e il sindaco Gelone per l’aiuto che ci hanno dato – conclude Bonifacio – e voglio rivolgere un pensiero anche alle altre associazioni che stanno organizzando eventi di questo tipo nel Biellese, per me sono dei vincitori a prescindere”.

Le date scelte per il Borgo di Babbo Natale sono: 20-21 e 27-28 novembre; 4-5, 8 e 11-12 dicembre e l’evento avrà luogo dalle ore 10:00 alle ore 18:00. I biglietti sono acquistabili unicamente online all’indirizzo https://www.liveticket.it/prolococandelo , al prezzo di 6 euro ciascuno, mentre le persone con disabilità e i bambini al di sotto dei 12 anni potranno partecipare gratuitamente. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul programma dettagliato.