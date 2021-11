VMA-Assemblaggi, la qualità artigianale a servizio delle imprese, FOTO

VMA, di Mugetti Adela Margarita, è un’azienda artigiana specializzata in assemblaggi, controllo qualità e confezionamento oggettistica che opera nel campo della metalmeccanica con 20 anni di esperienza alle spalle e che offre la sua competenza a tutte le aziende che avranno bisogno di fare affidamento su dei professionisti del settore. Le attività svolte riguardano principalmente l’assemblaggio di parti di materiali plastici e metallici, l’inserimento boccole in elementi preformati con attrezzature dedicate, la rifinitura di parti stampate, la verifica della conformità dimensionale ed estetica dei componenti o dei prodotti finiti, il controllo della qualità sui lotti contenenti potenziali non conformità e il confezionamento di prodotti specifici.

Il punto forte di VMA è l’eccellente organizzazione logistica e produttiva, perno attorno al quale ruotano le sua principali caratteristiche riassumibili nella puntualità, la serietà e la qualità della competenza che mette a disposizione dei suoi partner, grazie alla vasta esperienza e professionalità del suo personale. Amministrazione, area commerciale, ufficio tecnico, logistica, produzione, area di manutenzione e controllo qualità vedono il coinvolgimento diretto del management che cura i principali processi dell’impresa senza lasciare nulla al caso.

VMA-Assemblaggi

Via Per Bianzè, 61, 13049 Tronzano vercellese VC

Tel. 0161.1859450