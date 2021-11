Pregiudicati tenevano in auto un machete. Fermati mentre si recavano in visita a detenuto.

Polizia Stradale di Biella: denuncia per porto abusivo di armi e sequestro per due torinesi

Il personale della Polizia Stradale di Biella, durante i consueti controlli, a Santhià nei pressi del casello autostradale, ha proceduto al controllo di un’autovettura Mercedes con a bordo una coppia di cittadini stranieri, già gravati da diversi precedenti di polizia, residenti a Torino.

I due soggetti si stavano recando presso la Casa Circondariale di Biella per una visita a un detenuto. A seguito di un controllo i due stranieri sono stati trovati in possesso di un machete con lama di lunghezza pari a 40 cm. Per ambedue è scattata la denuncia per porto abusivo di armi ed il successivo sequestro dell’arma.