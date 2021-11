Incendio alloggio al Villaggio La Marmora, in corso le indagini

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha interessato un alloggio in una palazzina al Villaggio La Marmora lo scorso 8 novembre (leggi qui).

A fare il punto dell'indagine è il procuratore Teresa Angela Camelio: <In un primo momento si era immaginato che l'incendio fosse divampato per la presenza di bombole, ma non è così. Non ci sa ancora che cosa l'abbia causato precisamente. Solo la presenza di olio presente all'interno dell'appartamento sicuramente ha favorito l'irradiazione, per il resto aspettiamo gli accertamenti>.