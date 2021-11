Biella: giovanissimi coinvolti nel maxi sequestro di stupefacenti

Per la maggior parte sarebbero giovanissimi, ventenni, e ci sarebbe anche un minorenne, la gran parte incensurati, i coinvolti nella maxi operazione che tra il pomeriggio del 10 novembre e le prime ore dell’alba dell’11 novembre ha dato esecuzione al provvedimento di applicazione di misure cautelari, delle quali tredici personali e sei reali, emesso dal Tribunale di Biella - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - a seguito dell’accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. Ad eseguirle sono stati ufficiali e agenti della Squadra Mobile di Biella.

A fare luce sui dettagli è il procuratore Teresa Angela Camelio, che sottolinea la tempistica della maxi operazione, partita appena a giugno su decreto del Pm. In tutto 17 le perquisizioni effettuate delegate dal Pm, che hanno portato al ritrovamento a Torino di 10 kg di hashish e 450 mila euro in contanti; a Biella 5,5 kg di Hashish, quasi 4 kg di marijuana, 54.535 euro in contanti, 3 Rolex da 30 mila euro ciascuno; a Strona 3,6 kg di marijuana, 114 gr di hashish, 40 piante di marijuana, 11.405 euro in contanti; a Cavaglià 4 kg di hashish, 1300 kg di marijuana, 1 kg di cocaina; a Candelo 46,46 gr di marijuana, 66,60 gr di hashish; a Vigliano 283,1 gr di marijuana e 241,7 gr di hashish.

A fare partire le indagini, come sottolinea il procuratore, sarebbe stato in particolare lo stile di vita dei giovani senza lavoro.