Successo per “UNESCO Open Circuit”

Grande successo per il primo “UNESCO Open Circuit” lo scorso 31 ottobre che in occasione dei due anni di permanenza della città di Biella nel network delle Città Creative UNESCO ha coinvolto 13 realtà d’eccellenza biellesi in un percorso inedito e suggestivo.

Posto a chiusura di “Arcipelago – Festival della Creatività Ssostenibile” il circuit è nato dalla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo della città di Biella e l’Associazione Biella città Creativa UNESCO che hanno messo a punto un programma sinergico “cucendo insieme” realtà diversissime tra loro, promosse nel circuito per la loro idoneità al cluster UNESCO e accomunate dall’orgoglio di far parte di un progetto più ampio di sviluppo della città basato sulla creatività. Entusiasmo, eventi speciali e fantasia delle proposte oltre all’emozione di poter accedere ad archivi e luoghi non sempre visitabili hanno convinto il pubblico che ha affollato le varie sedi espositive alcune delle quali già sold out dalle prime ore del venerdì precedente.

“Un grande successo dovuto al lavoro di squadra per il quale ringrazio tutti gli organizzatori e le realtà che hanno aderito a questa prima edizione del circuit – commenta l’Assessore al Turismo e all’UNESCO Barbara Greggio – un progetto che è nato un po’ come una sfida, ma che ha superato le nostre aspettative, al punto che stiamo già pensando di ampliarlo nel 2022 anche in considerazione delle sue grandi potenzialità turistiche”.

E per ricordare l’elenco completo delle realtà che hanno aderito sono state realizzate delle speciali cartoline da collezionare che verranno utilizzate come strumento di comunicazione. Questo l’elenco dei partecipanti: Fondazione Fila Museum, Archivio Vitale Barberis Canonico, Casa Zegna, Miagliano: Villaggio Operaio & Biella The Wool Company, Fabbrica Della Ruota, Fondazione Sella, MeBo Museum, Camera Del Lavoro, M.A.C.I.S.T. Museum, Museo Del Territorio, cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Woolbridge Gallery, Comune Sordevolo: Archivio Tessile Vercellone.