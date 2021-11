Il giardino di Lilt Biella è stato adottato dai ragazzi del Leo Club

Nel pomeriggio di venerdì 5 novembre 2021 è stata posta la targa per siglare l’adozione e la cura del giardino di Lilt Biella da parte dei ragazzi del Leo Club.

Negli scorsi mesi, sotto la presidenza di Giulio Castellano, I ragazzi del Leo Club, hanno deciso di curare una parte dello spazio verde della struttura di Lilt Biella, situato in Via Ivrea 22.

L’intento dell’associazione, nella piena realizzazione dello spirito lionistico, è quello non solo di fare beneficenza (come è avvenuto durante gli scorsi anni per sopperire all’emergenza covid), ma anche di promuovere una serie di servizi per la comunità realizzati dai soci stessi.

I ragazzi, muniti di attrezzi da giardinaggio e voglia di fare, hanno piantato nella parte anteriore dell’edificio dei fiori per la stagione estiva, mentre nella parte posteriore dei sempreverdi, con l’impegno di svolgere in futuro una continua e periodica manutenzione.