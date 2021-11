Alcase: "Mezza Italia accenderà una luce...", l'apice della campagna "Illumina novembre" sarà domani

Dal 2003 il mese di Novembre è, a livello internazionale, il Lung Cancer Awareness Month (LCAM, https://lcam.org): il mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione su tutto ciò che riguarda la malattia del cancro del polmone. Dal 2015, il LCAM dell’organizzazione di volontariato ALCASE Italia (www.alcase.eu) è divenuto ILLUMINA NOVEMBRE, una iniziativa di forte impatto visivo che consiste nell’illuminare/rivestire di bianco (colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare) una parte del territorio italiano, sia esso un’ abitazione privata, un singolo edificio, pubblico o privato, o un luogo simbolo di una città: un monumento, la facciata di un palazzo, una fontana... L’edizione 2021 della campagna è ora in corso e durerà per tutto il mese di Novembre 2021. Lo scopo, ancora una volta, sarà quello di creare occasioni di sensibilizzazione sulla realtà del cancro al polmone, risvegliando le coscienze ed attirando l’attenzione dell’opinione pubblica su un dramma, di cui si parla troppo poco o si tace, per la paura di parlarne.

La sera di sabato, 13 Novembre 2021, sarà l’apice del coinvolgimento delle municipalità di questo paese e vedrà la partecipazione corale, già ufficialmente confermata, di 121 grandi e piccole città d’Italia. Citiamo qui solo le Città Metropolitane e i Capoluoghi di Regione che illumineranno, fra parentesi, un loro monumento simbolo: BARI (Fontana di Piazza Moro) – BOLOGNA (Palazzo del Podestà ) – CAGLIARI (Bastione di Saint Remy in P.zza Costituzione) – FIRENZE (Storica Porta al Prato) –GENOVA (Fontana di Piazza De Ferrari) – L’AQUILA (Fontana P.zza Battaglione Alpini) –PALERMO (Palazzo delle Aquile) – PERUGIA (Fontana Maggiore) – POTENZA (Palazzo di Città): qui il 13 novembre, alle ore 11, presso il Palazzo della Cultura e del Turismo, si proietterà la performance artistica prodotta da ALCASE: “LE ARTI INCONTRANO LA MALATTIA“) – REGGIO CALABRIA (Castello Aragonese) – TRENTO (Abbazia di San Lorenzo) – VENEZIA (Municipio di Mestre, Torre Civica) – TRIESTE (Fontana del Nettuno). Ma, come già accennato, sono molte di più, ed alcune davvero storicamente prestigiose, le città che si illumineranno di bianco in quel giorno.

Al link è la lista completa e sempre aggiornata delle città aderenti alla 7° Edizione di ILLUMINA NOVEMBRE: https://www.alcase.eu/illumina-novembre-2021/.

La Presidente dell’ organizzazione non-profit, la prof.ssa Deanna Gatta, ricorda che “ILLUMINA NOVEMBRE 2021 sarà un appuntamento fondamentale anche per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare e sull’importanza della prevenzione della malattia, mediante lo screening delle persone a rischio. E il prossimo sabato sarà l’apice di questo sforzo di coinvolgimento”. Poi conclude: “Oggi molti malati di cancro al polmone convivono con il loro tumore, mantenendo una buona qualità di vita e una normale autonomia. Che la diagnosi della malattia non sia più una sentenza di morte deve essere portato all’attenzione di tutti. Anche e soprattutto con campagne di grande visibilità come ILLUMINA NOVEMBRE“.

ALCASE ringrazia Janssen-Cilag per la sponsorizzazione della campagna che consentirà una copertura parziale dei costi sostenuti da ALCASE.