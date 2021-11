A Quaregna Cerreto inaugurato il Parco Vitale Rosazza, FOTO

Sette anni e sette mesi dopo l'inaugurazione di Piazza Vitale Rosazza, oggi venerdì 12 novembre è giunto il grande giorno del taglio del nastro del rinnovato Parco Vitale Rosazza, con giochi ma anche attrezzi fitness, a Quaregna Cerreto.

Niente fascia tricolore per il sindaco Katia Giordani, ma tanto entusiasmo e soddisfazione: <E' inutile nascondere che è stato come un parto, è stato difficilissimo portarlo a termine soprattutto per la fontana. C'era sempre qualcosa che non andava bene dove si voleva mettere o nei pezzi per costruirla. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta>. La data scelta non è casuale, spiega il sindaco: <Il 13 novembre del 2014 era stata inaugurata piazza Vitale Rosazza. E quando ho visto che andavamo per le lunghe ho scelto questo giorno perchè è tutta l'area che è stata ceduta al Comune da Alberto Lachenal che ha giustamente tagliato il nastro>. La fontana è stata chiamata La Fontaine Agreable, in ricordo di Vitale Rosazza al quale è intitolata la piazza che ha scritto il libro Voiage Agreable.