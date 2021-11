Viabilità, modifiche a Candelo: chiude via Cerventi

Via Cerventi sarà chiusa al transito da lunedì 15 a venerdì 19 novembre fra le ore 08.30 e le ore 18.00 per lavori di rifacimento del manto stradale.

Al fine di non precludere il collegamento tra Vigliano Biellese e Candelo sarà attivato sulla via Sen. Marco Pozzo un senso unico alternato regolato da semafori.