Seab: Gaglianico a muso duro contro i metodi di recupero crediti e convoca il tavolo sindaci-Spa

In 24 ore il consiglio comunale di Gaglianico è stato convocato e si è riunito, il 10 novembre. E maggioranza e minoranza hanno votato compatti per la modifica al regolamento comunale Tarip al capitolo riscossione. Nocciolo della questione, l'operazione di recupero di crediti degli insoluti nei paesi con la Tarip avviato a Cossato.

"Non è possibile stare a guardare quello che sta accadendo - commenta il sindaco Paolo Maggia - . Che io mi ricordi non è mai stato convocato un consiglio comunale d'urgenza, ma non si poteva fare diversamente di fronte a quanto sta accadendo per come si sta muovendo Seab. Ci sta mettendo di fronte a situazioni del tutto nuove, che riescono anche a mettere d'accordo maggioranza e minoranza".

In particolare, la modifica al regolamento Tarip a Gaglianico prevede innanzitutto che la Spa dei rifiuti condivida con l'amministrazione Maggia i metodi e i tempi di riscossione, che vengano rendicontate le spese di recupero crediti e che queste non superino l'importo della fattura.

"Non stiamo dicendo che non si deve pagare - puntualizza Maggia - , ma che ci sono modi e modi per operare e quello usato da Seab in questo momento non va bene. Adesso capita a Cossato, poi toccherà ad altri comuni". Voto a favore anche della minoranza, gruppo "Sìamo Gaglianico" compreso: "E' senso civico - commenta Anna Pisani - , quanto sta accadendo a Cossato potrebbe in seguito anche riguardare i nostri cittadini. Quando le proposte della maggioranza sono sensate, siamo pronti ad appoggiarle come in questo caso".

Maggia non perde tempo, e ha già anche chiesto e ottenuto una convoca di un assemblea per il controllo analogo con Seab, che è stata calendarizzata il 22 novembre. "Io e i miei colleghi sindaci ci siederemo al tavolo con la società - conclude Maggia - che ci dovrà chiarire come si sta muovendo. Io ho pensato ai miei cittadini prima di tutto ma poi al territorio. Sono convinto che in questo caso vadano prese posizione di valenza politica che abbiano ricadute immediate. Una società al 100% di capitale pubblico non può comportarsi come sta facendo".