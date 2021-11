Eduscopio 2021: la ricerca della Fondazione Agnelli per orientarsi nel mondo della scuola

Basta andare su (www.eduscopio.it) e ci si trova davanti la mappa interattiva delle migliori scuole superiori d’Italia redatta dalla Fondazione Agnelli, tra le quali ci sono anche le biellesi. Per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di più di un milione di diplomati fra il 2016 e il 2018.

Il portale gratuito permette alle famiglie di confrontare le performance delle scuole del proprio territorio: il criterio adottato per valutarle è il livello di preparazione dei diplomati in base ai loro risultati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti) nel caso dei licei e a quelli sul mercato del lavoro per gli istituti tecnici e i professionali (numero di diplomati occupati e coerenza fra studi e lavoro).

In particolare, secondo la ricerca, per quanto riguarda il nostro territorio, a preparare meglio all'università sono per l'indirizzo Scientifico il Liceo Avogadro (che in termini assoluti è anche quello con l'indice Fga più alto in provincia), per l'indirizzo Classico il Liceo Sella, per le Scienze Umane il Liceo del Cossatese e della Vallestrona. Come indirizzo Linguistico il migliore sarebbe sempre quello del Liceo di Cossato, mentre il Bona è ottimo per l'indirizzo Tecnico Economico. L'Iti per il Tecnico Tecnologico e il Liceo del Cossatese per l'indirizzo Scienze Applicate, mentre l'Avogadro per l'indirizzo Scienze Umane.

La ricerca prende poi in esame anche gli istituti che preparano meglio al mondo del lavoro basandosi sulla percentuale di ragazzi che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi 2 anni dal diploma. E in questo caso, a offrire le occasioni migliori è il Gae Aulenti indirizzo Ipsia, seguito dall'Alberghiero e dall'Iti.