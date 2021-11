Masserano: "Il bosco usato come discarica, magazzino e ripostiglio. Non è più tollerabile" Un lettore scrive FOTO

appena usciti dalla superstrada in direzione San Giacomo di Masserano, ci imbattiamo in un venditore ambulante che tutti i giorni troviamo puntualmente a proporre la sua merce.

Appena un centinaio di metri più in la, ci voltiamo dall'altra parte per non vedere lo stato di degrado in cui versa questo bosco usato oramai da magazzino, ripostiglio e discarica. A chi appartiene tutto questo materiale depositato?