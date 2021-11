L'Agenzia delle Entrate "ci prova"?. Chi fa i controlli sui controllori?

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da imprenditori che stanno ricevendo dall'Agenzia delle Entrate diverse intimazioni di pagamento di somme già liquidate:

"Egregio direttore,

ho ricevuto ben tre lettere dell'Agenzia delle Entrate che mi intimava di pagare delle cifre che, secondo un loro accertamento sugli anni 2016 - 2017 - 2018, risultavano insolute e gravate da onerosi interessi e more. Grazie al cielo ho una buona memoria e, fatte le dovute verifiche dal mio commercialista su tutte le somme richieste ha confermato che sono state pagate.

Ora, la procedura richiede che ogni volta ci si rechi nei loro uffici con tutti i riscontri dei pagamenti e che si faccia sistemare la situazione. La domanda che mi faccio è questa: ma chi fa questi controlli? Perchè risultiamo inadempienti anche quando non è vero e dobbiamo perdere tanto tempo a dimostrare che hanno sbagliato loro? Cosa sta succedendo in quegli uffici? Chi controlla che i controllori facciano il lavoro in modo puntuale? Il dubbio che viene ai cittadini, sperando che ciò non corrisponda alla verità, è che si stia buttando una grande rete provandoci.

Tutto ciò è davvero sconfortante, in un periodo come questo oltretutto, aziende che hanno faticosamente pagato tutto ciò che si doveva, devono essere vessate da richieste ingiuste ed errate. D'altra parte esiste un cassetto fiscale dove qualsiasi loro impiegato può riscontrare esattamente tutti i pagamenti effettuati.

E quanti contribuenti avranno pagato due volte perchè, fidandosi del loro controllo, hanno ritenuto di dovere davvero quelle cifre?"