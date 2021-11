Il Partito democratico Biellese ricorda la Compagna Carmen Fabbris

Muore, con Carmen Fabbris, un altro pezzo fondamentale della storia e delle lotte per la libertà del nostro Biellese. La sua morte lascia un grande vuoto in tanti di noi che hanno avuto il privilegio di incontrarla e di fare un pezzo di strada al suo fianco, una perdita di intelligenza e di memoria Una donna che ha dedicato la sua vita ai diritti del lavoro, alle battaglie per l'emancipazione delle donne è un esempio per tutte noi democratiche. Il Partito Democratico, fin dall'inizio della sua storia ,ha trovato, in lei ,una persona disponibile, attenta , sempre pronta a discutere, mai conflittuale, un esempio di dedizione e di umiltà .Persone come lei, che hanno continuato sempre a lottare per i diritti lasciano un grande vuoto ma anche una via tracciata e toccherà a noi prendere quel testimone. Io, ho avuto il privilegio di incontrarla nel mio cammino politico, la ricordo come persona accogliente , persona che ha avuto, nei miei confronti ,molte attenzioni. L'ho sentita al mio fianco nelle battaglie, nelle discussioni, sempre attenta e disponibile, la sua saggezza mi ha permesso spesso di comprendere meglio cosa stavo facendo e il modo migliore per affrontare le situazioni. La ringrazio per il sorriso, per l'esempio e per l'insegnamento .

Il partito democratico esprime le sue condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia