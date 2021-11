Il "Grazie di cuore" all'ospedale di Biella da un neo papà

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un neo papà rivolta all'ospedale di Biella in segno di ringraziamento alla struttura in occasione della nascita di suo figlio Francesco.

"Mi permetto di scrivere questa lettera, perché voglio manifestare il mio elogio all'ospedale di Biella, perché sabato 6 novembre è nato mio figlio Francesco. Colgo questa occasione, per un ringraziamento particolare a tutto il reparto di ginecologia ostetricia e nido, per il trattamento avuto, la disponibilità, l'empatia e la preparazione dello staff sono stanti eccellenti. Spesso e volentieri si sente parlare male della nostra struttura ospedaliera biellese, forse anche perché spesso chi ha avuto spiacevoli episodi ha l'esigenza di scrivere, ma chi si è trovato bene non lo fa quasi mai. Considerato il periodo in cui viviamo, le restrizioni covid e i molti medici sospesi perché privi di vaccino, il personale si trova costretto a fare doppi/tripli turni e nonostante tutto, penso di parlare a nome di tutte le pazienti del reparto, non abbiamo mai risentito di questo".

"Voglio ancora ricordare - continua il neo papà - inoltre che circa il 30% dello staff di infermiere e personale OSS sono sotto cooperativa con contratti a termine, ma non hanno mai fatto pesare il fatto, anzi sempre professionali e un trattamento con un umanità disarmante e sempre con il sorriso. Inoltre mi ha fatto molto piacere, vedere che i finanziamenti usati per la realizzazione della struttura, sono stati finalizzati in modo eccellente, per quello che riguarda il reparto nido, dalle poltrone per l'allattamento, alla disponibilità di cuscini per tale pratica, alla zona TV dove è possibile vedere tutorial su alcune pratiche giornaliere per la cura dei nostri piccoli, ai fasciatoi muniti di lampade per scaldare il piano, ai molteplici ricambi di pannolini, garze, lenzuoline, detergenti ecc ecc. Tutte queste pratiche accompagnate passo per passo dallo staff pediatrico, senza dimenticare la loro presenza h24, sempre e sottolineo sempre cordiali e gentili. Rinnovo i miei saluti a tutto allo staff Partendo dagli inservienti, osa, oss, infermieri, medici ecc. Grazie di cuore".