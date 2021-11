Furti al Vandorno e a Pollone, "L'ansia dei derubati e dei vicini è ormai molto alta", scrive un lettore

Riceviamo e pubblichiamo una lettera riguardo ai furti che sono stati commessi in queste settimane al Vandorno.

"Ho letto l'articolo, vi segnalo che da giorni si verificano furti ed effrazioni in tutta la zona: almeno due a Vandorno, poi a Piandremo, Gallinit, Masserano Calaria, quelli che si sanno. Evidentemente i ladri curano le persone, e agiscono quando vedono che non sono in casa. Buttano tutto all'aria, rubano oro e soldi: l'ansia dei derubati e dei vicini è ormai molto alta e non si è tranquilli. Tutti hanno denunciato ai carabinieri, sembra che comunque ci siano in giro macchine sospette segnalate. Grazie dell'attenzione".