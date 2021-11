I 60 anni della Locanda della Stazione di Lessona, il Cinghiale in Salmì ci porta nel periodo 2001-2011 VIDEO

Durante il primo decennio del 2000, precisamente nel 2006, viene inaugurato l’albergo che, in un primo momento resterà separato dal ristorante. Bisogna infatti attendere il 2009 per vedere la Locanda della Stazione diventare quella che noi conosciamo oggi.



Il compito di raccontare questi anni spetta al Cinghiale in Salmì, spezzatino di cinghiale con polenta, testimonianza della selvaggina che una volta gli stessi cacciatori portavano alla locanda e che è sempre stata una parte importante del menù.

