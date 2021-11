Nasce a Biella Coordinamento dei gruppi di Resistenza Biellese: “Per contrastare Green Pass”

Nasce a Biella il Coordinamento dei gruppi di Resistenza Biellese con lo scopo di “contrastare la realtà del Green Pass, diffondere informazione e sensibilizzare la popolazione tramite l’organizzazione di eventi – spiegano in una nota stampa - Il progetto prevede una manifestazione ogni sabato fino al 31 dicembre: ognuna tratterà un argomento stabilito dai referenti dei gruppi presenti nel Coordinamento e gli interventi saranno in linea con tale tematica. Chi desidera intervenire portando il proprio pensiero o la propria esperienza può fare pervenire il testo, o quantomeno la traccia dell’intervento da proporre, entro il martedì precedente la manifestazione tramite i gruppi che compongono il Coordinamento”.

Il gruppo sottolinea che “vogliamo libertà per tutti, non abbiamo un orientamento partitico né una religione da proporre o imporre e siamo contro la violenza. Chi non condivide la nostra visione e l’impronta data alle manifestazioni può proporre nuove idee che siano costruttive e comunque sempre volte all’abolizione del green pass”.