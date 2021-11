Fondi Pnrr, Caucino fa appello a Comune e ad Atc : "Agire in fretta per non perderli"

«Fare bene e soprattutto in fretta, per garantire a tutti gli utenti degli alloggi di edilizia popolare del Biellese di poter usufruire dell’imperdibile occasione offerta dai 17 milioni di euro destinarti al Piemonte Nord - dopo ripartizione della giunta regionale - nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificare a livello energetico e non solo il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del territorio”». E’ questo l’appello lanciato dall’assessore regionale al Welfare, con delega alla Casa, Chiara Caucino.

Il provvedimento è legato al Fondo complementare del Pnrr. Secondo la ripartizione, operata dalla giunta regionale proprio su proposta di Caucino, alle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO andranno 17.469.077,28 euro di cui il 60% è riservato alla ATC Piemonte Nord. Ma occorre davvero fare in fretta: Atc e Comuni non possono permettersi di perdere un istante e devono presentare le proposte di finanziamento, che «scadono» il 15 dicembre 2021.

Va ricordato che il numero totale di alloggi di edilizia popolare a disposizione nel Comune e nella Provincia di Biella è di 1561 unità di cui 855 insistono sul Comune Capoluogo, mentre in Provincia ve ne sono 676. Le risorse sono stanziate con un fine ben preciso: favorire l’efficientemento energetico, la riduzione del rischio sismico e la verifica statica degli edifici, nonché l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio. E’ anche prevista una riserva del 10 per cento per l’acquisto di immobili da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi oggetto degli interventi, a condizione che tali case siano dotate di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere. L’obiettivo è la sostenibilità ambientale e per far questo sono stati fissati paletti precisi e rigorosi: per concorrere a conseguire il target finale del Pnrr del conseguimento di un risparmio del 35 per cento del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento, è richiesto un incremento minimo di 2 classi energetiche per ogni edificio o alloggio proposto a finanziamento, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento. Massimo controllo, quindi. Il cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento, deve essere compatibile con i limiti di tempo e gli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi del Pnrr. Il Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare emanerà un avviso pubblico contenente lo schema di domanda, tale da consentire almeno 30 giorni di tempo per la presentazione delle proposte di finanziamento da parte degli Enti interessati e la predisposizione entro il 31 dicembre 2021 del Piano degli interventi della Regione. Inoltre verrà curata la predisposizione dell’elenco degli interventi ulteriori, eccedenti la capienza del finanziamento, da trasmettere al MIMS entro il 15 gennaio 2022 per rappresentare correttamente il fabbisogno complessivo. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse disponibili del bando devono essere collaudati entro il 31 marzo 2026. «Il mio appello a Comuni e all’Atc- prosegue Caucino - deriva dalla consapevolezza che ci troviamo di fronte ad un’occasione unica, che - specie in un momento di scarsità di risorse come quello che stiamo vivendo - non possiamo farci assolutamente scappare». «Con questi soldi potremo realizzare interventi attesi da anni, far sì che i cittadini della provincia di Biella, assegnatari di case di edilizia popolare, possano contare su edifici energicamente efficienti, moderni e, perché no, anche “ecologici”. A luglio e ottobre, con due distinte note assessorili ho anticipato la circostanza agli Enti interessati, ma, ora che siamo arrivati al dunque, rinnovo il mio appello a fare in fretta, confermando la disponibilità dei miei uffici a fornire ogni indicazione necessaria, così come siamo a disposizione di tutti i Comuni e le Province del Piemonte. Ma, in questo caso, oltre che per il mio ruolo di assessore regionale con delega alla Casa, il mio appello è ancora più accorato in quanto cittadina biellese, perché la riqualificazione del mio, del nostro territorio, passa anche da questa importantissima azione».

Oltretutto - conclude Caucino - questa grande iniezione di liquidità va ad aggiungersi ai finanziamenti già messi in campo dalla Regione e al prossimo sblocco, sul quale stiamo lavorando da tempo, dei fondi ex Gescal, che consentiranno di rendere assegnabili decine e decine di alloggi a Biella e in tutta la provincia, che oggi necessitano di interventi di riqualificazione. Allo stesso tempo confermo che i miei obiettivi non cambiano: “sfittanza zero”, “illegalità zero” e “occupazioni abusive zero”. Il diritto alla casa, per me e per la giunta che rappresento, è un diritto inalienabile, ma l’impegno della Regione, delle Atc e dei Comuni va conciliato con quello dei cittadini assegnatari per mantenere decoroso il bene pubblico, rispettandolo e curandolo come fosse proprio».