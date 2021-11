I migliori rasaerba italiani sul mercato?

Il mercato dei rasaerba è caratterizzato dalla presenza di un numero molto alto di prodotti italiani. Chi desidera affidarsi a un dispositivo nostrano, quindi, può contare su una grande possibilità di scelta. Ci sono diversi marchi che vantano una posizione da leader nell’ambito della produzione e della vendita di tagliaerba. Attenzione, però: se si parla di rasaerba italiani non si sta facendo sempre riferimento a rasaerba made in Italy. Anche se si tratta di una questione linguistica, almeno in apparenza, a ben vedere è opportuno approfondire la distinzione fra le due opzioni.

Dove e come conoscere i migliori rasaerba italiani

I diversi marchi italiani di tagliaerba sono specializzati nella produzione di un tipo specifico di rasaerba.

I marchi migliori del nostro Paese

Vediamo, allora, quali sono i brand che producono tosaerba in Italia, elencando i migliori: una lista in cui meritano di essere inseriti senza dubbio i marchi Stiga e Grin, ma anche Alpina e Castelgarden, senza dimenticare Marina System. A Efco abbiamo già fatto riferimento, mentre Ambrogio è sinonimo di alta qualità ma si occupa unicamente di robot tagliaerba. Infine, non si possono non menzionare Active e Oleo-mac, che forniscono dispositivi molto resistenti e in grado di durare a lungo nel tempo assicurando sempre prestazioni al top.

Che cosa sapere prima di acquistare un prodotto made in Italy

Come avviene per molti altri prodotti di tante categorie merceologiche, anche nel caso dei tagliaerba non è sempre detto che gli articoli che vengono messi in commercio da un brand italiano siano stati effettivamente prodotti nel nostro Paese. Non può essere garantita, dunque, la veridicità del made in Italy; o, per essere più precisi, non si può essere certi del fatto che si tratti di made in Italy al 100%. Anzi, sui dispositivi che vengono spacciati come italiani a volte può capitare di ritrovarsi a leggere la dicitura made in China, che di certo rappresenta una brutta sorpresa. Sono parecchi i brand che si rendono protagonisti di quello che è a tutti gli effetti un fastidioso malcostume: una tendenza che non riguarda unicamente i marchi italiani ma che coinvolge anche brand internazionali, che per ovvie ragioni economiche preferiscono far realizzare i propri prodotti nei Paesi asiatici.

Quando conviene comprare un rasaerba italiano

A questo punto, però, un consumatore avrebbe tutte le ragioni per domandarsi se possa essere realmente vantaggioso comprare un rasaerba di un marchio italiano quando questo è stato prodotto dall’altra parte del mondo, senza i controlli di qualità che si può ipotizzare vengano effettuati da noi. La risposta è comunque affermativa, fermo restando che non si può escludere a priori l’eventualità di ritrovarsi alle prese con una sorpresa poco piacevole. Insomma, imprevisti e inconvenienti a parte, affidarsi a un brand italiano non è mai una soluzione sbagliata. Il primo motivo è che, in questo modo, si può beneficiare di un servizio di assistenza in lingua italiana, che può sempre essere utile in caso di guasti o di imprevisti. Evidentemente, se ci si affidasse a un brand non italiano si correrebbe il rischio di avere a che fare con un’assistenza clienti più complicata, magari in una lingua straniera.

I brand italiani sono vantaggiosi

Per questa ragione, non importa poi davvero molto se il tagliaerba che si ha in mente di comprare sia stato realizzato al 100% in Italia o se invece le sue componenti sono state assemblate altrove, per esempio in Cina. I vantaggi che derivano da una scelta di questo tipo sono molteplici, ovviamente a condizione che si faccia affidamento su un brand di qualità, come quelli che abbiamo citato nelle righe precedenti. Volendo individuare un modello di tagliaerba di comprovata qualità, poi, lo si potrebbe indicare nel 4850 B di Active: si tratta di una ricca gamma che propone soluzioni per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Si spazia, infatti, dai semoventi medi dotati di una scocca in acciaio smaltato ai rasaerba a spinta, che sono consigliati per le superfici ridotte, passando per i rasaerba in alluminio.