Fotoclub Biella, i racconti dei soci Girovagando per il Mondo

Nell’ambito della manifestazione “VIAGGIO – Orizzonti, Frontiere, Generazioni”, oggi, giovedì 11 novembre, alle 21 a Palazzo Ferrero di Biella Piazzo, il Fotoclub Biella presenta una serata composta da audiovisivi realizzati da alcuni suoi soci.

E’ un percorso che si dipana, si riavvolge, ci porta lontano per poi farci respirare di nuovo aria di casa. Paesaggi lontani, natura che cambia, architetture che raccontano di storia, colori che sbiadiscono o che illuminano, luoghi vicini, mai uguali. Una serata all’insegna della libertà interpretativa, delle esperienze personali, della condivisione".

AUTORI

Alberto Barbera, Giuliano Basiglio, Mario Deambrogio, Silvia Foglia, Guido Galvani, Sergio Ramella, Michele Santeramo, Daniela Tondella.

BARBERA Alberto Cambogia: Lago Tonlè Sap

Il Lago dei Tonlè Sap ,che significa in lingua kmer " il grande lago", è considerato una delle riserve della biosfera dall'Unesco dal 1997 per le sue interessanti biodiversità. Oltre 3 milioni di persone abitano in quest'area che può a buona ragione considerarsi il "cuore pulsante" della Cambogia ,sia dal punto di vista economico che umano. L’autore ne presenta gli aspetti di vita quotidiana

BASIGLIO Giuliano: Fianbello

Il nome deriva da “fieno bello”. E’ un antico insediamento rurale sulla sinistra del Torrente Cervo (esattamente appena fuori Rosazza salendo per raggiungere la località Ponte Pinchiolo). La zona, una delle poche che permettesse la falciatura e l’essicazione dell’erba, è costellata da costruzioni che non erano utilizzate da abitazioni ma come stalle e fienili.

DEAMBROGIO Mario Viaggio in Africa – L’estremo Sud Ovest

Un itinerario che dal Nord della Namibia ci accompagna fino all’estremo Sud dell’Africa. Un viaggio che si snoda tra la costa e il deserto, ricco di fauna e di varietà di paesaggi e che ci offre l’opportunità dell’incontro con l’affascinante ed elegante “popolo rosso” degli Himba. I caldi colori del Namib lasciano progressivamente il posto ai blu degli Oceani fino a perdersi nella tavolozza di sfumature della fioritura del deserto nel Namaqualand.

FOGLIA Silvia Viaggio tra le donne

E’ un viaggio tra donne di ogni età e di tutto il Mondo. E' un viaggio tra sorrisi aperti, sguardi profondi e luminosi, tra l'allegria e la grazia, tra i colori degli abiti, i movimenti eleganti. Si scopre così che le donne con la loro dolcezza, la loro bellezza, la loro generosità innata, la loro vitalità, il loro lavoro continuo, contribuiscono in modo enorme e quasi mai riconosciuto alla vita della loro società.

GALVANI Guido Un fiume di colori Rajasthan

Questo audiovisivo racconta di un viaggio in India, in particolare nel Rajasthan, che l’autore fece nel 2017. La magnificenza, la storia dei luoghi, la policromia, la cultura e la sensibilità delle persone danno la possibilità al visitatore di rimanerne profondamente rapiti e affascinanti.

RAMELLA Sergio Isola di Socotra

Socotra è la principale isola di un piccolo arcipelago situato nell’Oceano Indiano, poco al largo del Corno d’Africa. Nel 2008 l’UNESCO l’ha inserito nei Patrimoni dell’Umanità, a causa del suo valore naturalistico, fondato sulla biodiversità. La flora e la fauna contano 700 specie endemiche. Spiagge incontaminate, fondali marini sgargianti, alberi simili a dischi volanti, una sola strada asfaltata fanno dell’isola un Eden naturale.

RAMELLA Sergio Art nouveau a Riga

La città di Riga, capitale della Lettonia, vanta una notevole quantità di edifici in stile Art Nouveau, che furono eretti nel periodo tra la fine del XIX secolo ed il 1914 dichiarati nel 1997 - unitamente al centro storico di Riga – Patrimonio Mondiale dell'Umanità da parte dell'UNESCO.L'Art Nouveau di Riga presenta i tratti comuni a tutti i movimenti contemporanei dell'epoca, ma in particolare dello Jugendstil tedesco, della Secession austriaca e dell'architettura finno-baltica, fondendoli armoniosamente con le chiare tonalità cromatiche locali. In particolare domina la combinazione di azzurro e bianco, che è anche quella preferita dal principale esponente dell'Art Nouveau di Riga, l'architetto Ejzenštejn.

SANTERAMO Michele Viaggio nelle colline senesi

Un itinerario che si snoda lungo le splendide colline senesi e che raggiunge le incantevoli località di Montalcino, Pienza, Siena, Monteriggioni, San Gimignano e Pisa.

SANTERAMO Michele Percorso in Piemonte e Valle d’Aosta

Un percorso che, partendo da Biella, ci porta a visitare alcune interessanti località in Piemonte e Valle d’Aosta. Piazze, palazzi, santuari, castelli: architetture urbane che fanno da sfondo a incontri cittadini, feste e luci.E le nostre belle Alpi, tra sentieri, valli e rifugi dove natura e spiritualità si incontrano tra cammini di fede e di serenità per escursionisti e pellegrini.

TONDELLA Daniela Viverone in inverno

Come cambiano l’atmosfera, i colori e le sensazioni durante le tranquille e silenziose giornate invernali.Uno sguardo quasi intimo, un racconto per immagini che rappresenta un giorno qualsiasi in cui il Lago sembra impegnato a stupire e a regalare momenti di pace e armonia.