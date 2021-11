Al Centro Zegna arriva Gusto al Centro, il mercatino dei piccoli produttori con specialità a km 0

Dopo il successo dell’edizione primaverile, torna Gusto al Centro, il mercatino dei piccoli produttori che, domenica 14 novembre 2021 dalle 10.30 alle 17.30 al Centro Zegna di Valdilana, porteranno verdure e frutta a km zero, succhi di frutta, pane e prodotti da forno, pasticceria varia, prodotti da latte vaccino e di capra, salumi, miele e smielate, liquori, conserve, marmellate, salse e sughi, mostarde, birre artigianali, vini, riso, condimenti, zafferano, prodotti senza glutine, farine macinate a pietra.

I produttori presenti saranno: azienda agricola Loretta Bozzo di Valdilana, azienda agricola Luciano Ferrero di Camburzano, azienda agricola Ca’ nel bosco, azienda agricola Oro di Berta ed azienda agricola Il frutteto di Bersej di Portula, azienda agricola La Bessa di Magnano, azienda agricola Lorenzo Ceruti, azienda agricola Lorenzo Rovero, azienda agricola Asei Dantoni ed azienda agricola Manenti di Sostegno, azienda agricola Enrico Covolo di Coggiola, azienda agricola Cascina Angiolina di Buronzo, azienda agricola Ca’ d’Andrei di Sagliano Micca, azienda agricola Vallini di Biella Vaglio, distilleria Marchisio di Portula, liquorificio artigianale La Culma di Mezzana Mortigliengo, apicoltore Roberto Bellan di Cossato, Bi § Bee di Zubiena, macelleria Claudio Marabelli di Coggiola, panetteria Frangipane di Valdilana, panetteria pasticceria artigianale Luca Piantanida di Coggiola, pasticceria gelateria Dolci Capricci di Coggiola, birrificio Beer In di Valdilana, birrificio Birra Elvo di Graglia.

L’invito a visitare il mercatino è esteso a tutti per conoscere ottimi e genuini prodotti per la dispensa ma anche per fare regali di Natale che stupiranno amici e parenti gourmet. Passeggiando tra le bancarelle si potrà ascoltare la musica delle fisarmoniche del maestro Giancarlo Salaris e dei suoi allievi, e gustare caldarroste, vin brulè e crèpes nello stand della Pro loco di Trivero.

Sarà l’ultima occasione anche per ammirare il foliage autunnale, partecipando alle escursioni che le guide di OverAlp organizzano nella vicina Brughiera o per visitare Casa Zegna dove sono proposti laboratori creativi e artistici per bambini da 5 a 12 anni coordinati dall’acquerellista triverese Roberta Fontolan (attività con legno, stoffa, carta e foglie) e le visite su prenotazione dell’Heritage Day, (www.oasizegna.com), un appuntamento dedicato alla scoperta dei campionari tessili che hanno scandito la storia e la cultura di un’impresa d’abbigliamento maschile che ha oltre 100 anni di storia.