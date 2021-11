Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Biella, due giorni di formazione, FOTO

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Biella, per mantenere sempre un elevato grado di efficienza nell’operatività nelle emergenze, ha organizzato due giornate di formazione per i Capisquadra nelle date di sabato 25 settembre e 02 ottobre 2021. L’area delle operazioni, messa a disposizione da Cave Barbera, è sita nel Comune di Cerrione; queste esercitazioni hanno lo scopo di preparare costantemente i Capisquadra alla padronanza dei mezzi e delle dotazioni a disposizione in caso di calamità naturali ed emergenze, infatti il loro compito è la formazione di squadre alle quali trasmettere la conoscenza operativa.

Nella prima giornata i diciotto Capisquadra, divisi in tre gruppi, hanno dapprima montato con celerità la tenda tradizionale P.M.88 che deve essere posizionata in tutte le situazioni di eventi naturali drammatici oppure a supporto dei Vigili del Fuoco come base logistica nel caso di ricerca persone disperse, un altro gruppo si è dedicato al posizionamento, uso e funzionamento delle Torri Faro e generatori autonomi di energia elettrica necessari per permettere attività logistiche in modalità notturna, l’altro gruppo ha operato mediante l’uso di decespugliatori, svettatoi e chi, in possesso di patentino di formazione per l’uso, delle motoseghe per permettere l’accesso liberandolo da rami ed alberi schiantati dal maltempo ad uno specchio d’acqua dove, nel corso del secondo giorno di esercitazione, 02 ottobre 2021, si è posta attenzione alla capacità d’intervento mediante pompe idrovore da impiegarsi negli allagamenti ed esondazioni che interessino locali interrati, autorimesse e sottopassi stradali. Come sempre le risultanze di sfalci e taglio ramaglie sono stati trattati dal cippatore a disposizione del Coordinamento per lasciare tutta l’area bonificata ed in ordine come d’abitudine operativa.

Tutte queste esercitazioni ed attività hanno lo scopo di creare sinergie di celerità ed affiatamento tra i Capisquadra che, a loro volta, dovranno formare e sovraintendere i Volontari Operativi sotto la loro diretta supervisione.