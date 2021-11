Buche colpiscono ancora, altre due auto danneggiate

Ancora buche sulle strade, ancora danni agli automezzi. Sono due i casi registrati nella giornata di ieri, 10 novembre: il primo si è verificato fuori Mongrando con la presenza di una cavità di medie dimensioni che ha provocato il danneggiamento di una ruota. Un simile destino l'ha subito un altro automobilista mentre procedeva per Mottalciata. In entrambi i casi, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.