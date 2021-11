Biellese in lutto per la morte di Carmen Fabbris, una vita spesa ad aiutare le persone

Biellese in lutto per la morte di Carmen Fabbris, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 92 anni. La donna era molto conosciuta in tutta la provincia, specialmente per il suo attivismo.

Originaria del Veneto, si è trasferita prima a Vercelli poi a Biella lavorando come operaia tessile. In seguito, è diventata referente di fabbrica e sindacalista nella Cgil di Biella, prendendo parte alle grandi battaglie degli anni '60 che puntavano a ottenere maggiori diritti sul fronte del lavoro. Iscritta al Partito Comunista, è stata consigliere regionale per due mandati negli anni '70 e '80.

Una volta in pensione, nel 1981, si dedica al volontariato al Fondo Edo Tempia e al Centro di Documentazione della Camera del Lavoro, realizzando diverse interviste alla operaie biellesi, in collaborazione con la direttrice Simonetta Vella. Per una legislatura ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco di Sala Biellese. “Era una donna molto attiva – confida la figlia Marina – Ha sempre cercato, per quanto poteva, di aiutare le persone”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, avranno luogo sabato 13 novembre, alle 10.30, nel Salone della Camera del Lavoro, in via Lamarmora 4, a Biella.