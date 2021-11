Pro Loco Pollone, ecco il nuovo direttivo

Martedì 9 novembre, alle 21, nelle sale espositive di Piazza Delleani a Pollone, in un clima sereno e disteso, si è svolta l’assemblea elettiva della Pro Loco di Pollone. Alla Presidenza dell’assemblea, in qualità di moderatore Paolo Mosca coadiuvato da Ida Maria Brunetti quale verbalizzante.

I candidati (n°13) prescelti in una precedente assemblea dei soci tesserati alla Pro Loco per l’anno in corso, hanno parlato positivamente individuando una linea comune di programmazione e di comunicazione, suggerendo più volte correttivi a decisioni prese in passato che avrebbero avuto miglior fortuna. Alla fine, dopo ampia e democratica discussione si è passati alla votazione per alzata di mano del nuovo direttivo.

Pertanto Presidente per il quadriennio 2021 – 2024 sarà Adriano Giaretta. Tre i vice Presidenti: Marcella Aglietta, Cristina Mondin e Gianni Antoniotti, Segretaria e Tesoriere Ida Maria Brunetti. I consiglieri: Alessandra Bonino, Lodovica Bertini, Paolo Mosca, Paolo Delsignore, Matteo Quaregna, Giorgio Arduino, Ezio Ramella Pralungo e Lido Coda Zabetta. La nuova Pro Loco al più presto si metterà in moto e, come sempre riserverà sorprese. “Un sentito ringraziamento – spiegano - da parte di tutti a Paolo Crobeddu, Presidente uscente, per tanti anni alla guida del nostro sodalizio”.