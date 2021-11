E' febbre del "Single Day" anche a Biella

Con sms sul telefonino, pubblicità on line e nei vari negozi sia piccoli che da centro commerciale pubblicizzati con striscioni e locandine, gli sconti del Single Day sono arrivati anche a Biella. Oggi, 11 novembre, anche nel biellese è dunque possibile approfittare di sconti che dureranno per l'intera giornata per festeggiare questa ricorrenza asiatica, cinese per la precisione, spinta soprattutto dagli aspetti commerciali che spesso caratterizzano queste ricorrenze. Lo scopo è quello di celebrare i single, e più in generale l’amore per sé stessi, con un festival dello shopping.

Perché ricade proprio oggi il Single Day? Per il “doppio 11”, conosciuto anche come la “festa degli 1 solitari”, proprio per la presenza solamente del numero 1 nella data.