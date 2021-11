Amici della Lana, al via laboratorio di feltratura con vista Natale

In vista del Natale, Amici della Lana terrà un laboratorio di feltratura, gratuito aperto a tutti, il 13 novembre al Lanificio Botto di Miagliano. Il laboratorio partirà alle 15 e sarà condotto da Marielle Dumiot e non occorrerà avere alcun tipo di esperienza ma solo il desiderio di manipolare e modellare con acqua e sapone i tops di lana messi a disposizione dall'associazione.

Come sempre sarà possibile autoprodursi un piccolo regalo da portarsi a casa! Marielle ha la passione della lana e la feltratura è un modo per conoscere ed entrare in contatto con questa fibra morbida, naturale, riciclabile e molto versatile. Con alcuni volontari ha già realizzato diversi oggetti che sono stati esposti al Lanificio durante la stagione Wool Experience e ora per Natale sono iniziate a fiorire le idee per interpretare e realizzare diversi prodotti e forme che verranno messi a disposizione del pubblico ad offerta libera, prima di Natale. Per partecipare occorre solo prenotare alla email amicidellalana@gmail.com oppure via whatsapp al n. 339 528 1605.