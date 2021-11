Ad Ailoche torna lo Speed Date, l'evento per trovare l'amore

Dopo l'edizione dello scorso anno, torna ad Ailoche lo Speed Date, l'appuntamento che punta a incontrare le persone di nuovo dal vivo. Per conoscersi come una volta davanti ad un aperitivo e non in chat.

“Cos'è lo Speed? È una serata divertente dove poter scambiare quattro chiacchiere con persone nuove e fare un aperitivo – spiegano gli organizzatori della Pro Loco - Il gioco consiste nel segnalare, tramite un quiz privato, se si è interessati a qualche persona conosciuta quella sera. Successivamente, se siete entrambi interessati, verrà scambiato il numero di telefono. Quindi lo speed non è nulla di più, niente di illecito o di 'scandaloso', ed è anche un modo per comunicare meglio della chat. Si è anche formata una coppia stabile, mentre altre si sono conosciute andando a bere una volta insieme. Single fatevi avanti e riscoprite il piacere di una bella chiacchierata”.

L'evento si svolgerà nella serata di sabato 13 novembre, nel rispetto delle norme anti-Covid e con l'obbligo di Green Pass. Per informazioni: 340.8548403 e 339.6643030.