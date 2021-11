Calcio femminile: la Acf Bi.Veo femminile e l’Asd Valle Elvo insieme in un evento

Sabato 6 novembre la Acf Bi.Veo femminile e l’Asd Valle Elvo hanno celebrato un mini evento di presentazione al Palasport di via Pajetta a Biella. Un paio d’ore conviviali, alla presenza delle autorità biellesi e regionali, che ha mostrato come il calcio femminile sia più che mai vivo sul territorio e in forte crescita di consenso e di partecipazione. Dalla scuola calcio alla prima squadra, passando per l’under15 e le Pulcine, i numerosi presenti hanno potuto vedere le giovani atlete non soltanto in presenza ma anche in video appositamente girati durante partite e allenamenti.

Alessio Rulli ha così presentato ai sindaci dei vari comuni coinvolti, con il sindaco di Biella Claudio Corradino e il suo vice Giacomo Moscarola, il lavoro svolto nell’ultimo biennio, con la ricostruzione di un settore giovanile femminile che sta dando grandi soddisfazioni. Dopo un saluto dei dirigenti Mario Grandi (presidente Aiac), Daniela Zampieri e Giulio Lanza (presidente comitati Provinciale di Biella), il dirigente del settore femminile Andrea Scaramal ha presentato il progetto e la novità di collaborazione con il metodo Coerver, illustrato da Alfonso Manfra.

Dopo i saluti dei presidenti Raimondo Rocchetti e Vittorio Esposti, Guido Dellarovere, dirigente occhieppese, ha quindi presentato e premiato Cossu, Zaniboni, Berghino e l’allenatore della prima squadra femminile Massimo Romagnolli. Il pomeriggio si è chiuso con un rinfresco offerto a tutti i presenti in una piacevole atmosfera conviviale.