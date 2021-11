Integrazione, alleata preziosa della qualità del sonno e del tono dell'umore

L'espressione "benessere mentale" apre la porta a un mondo complesso e ricco di sfaccettature. Tra queste, è possibile comprendere la qualità del sonno e il mantenimento di un adeguato tono dell'umore. Soprattutto in questo periodo dell'anno, tra cambio dell'ora, clima rigido e impegni che si accavallano, può capitare di sentirsi un po' stressati e di vivere momenti di crollo in cui non si è più sicuri di riuscire a gestire tutto.

Cosa fare in questi frangenti? Le linee guida sono molto chiare. Prima di tutto è opportuno concentrarsi sulla dieta, che deve essere equilibrata e varia. Inoltre, è importante sfruttare il più possibile le ore di luce passando del tempo all'aria aperta (se il meteo e i tempi lo consentono, si può, per esempio, andare in ufficio a piedi piuttosto che prendere la macchina o la metropolitana).

Le buone abitudini da considerare non finiscono certo qui! Da non dimenticare è altresì l'importanza di non indugiare troppo davanti agli schermi di device come laptop e smartphone prima di coricarsi e di non dormire con il secondo apparecchio vicino al letto (per uscire dalle lenzuola la mattina si può tornare alla cara e vecchia sveglia).

Nelle situazioni in cui ci si accorge che, nonostante i cambiamenti di stile di vita, non ci sono miglioramenti dal punto di vista della qualità del sonno e del tono dell'umore, si può valutare, sempre assieme al proprio medico curante, il ricorso all'integrazione.

Al giorno d'oggi, grazie a prodotti naturali come i supplementi di VitaVi, realizzati con materie prime controllate da laboratori certificati ISO e GMP, è possibile fornire al corpo quei nutrienti necessari a raggiungere gli obiettivi di benessere mentale necessari alla conduzione di una vita quotidiana all'insegna dell'equilibrio e della serenità.

Nel caso specifico che stiamo descrivendo, quando si sceglie un integratore è opportuno tenere conto di diversi aspetti. Nell'elenco, spicca l'importanza del triptofano. Questo amminoacido è precursore della serotonina, neurotrasmettitore noto come "ormone del buonumore" (di base, la sua sintesi avviene a livello del sistema nervoso centrale grazie all'azione dei neuroni serotoninergici).

Un altro ingrediente avente un ruolo di forte rilevanza nell'ambito dell'integrazione naturale finalizzata al supporto del benessere mentale è il magnesio che, quando lavora in sinergia con la vitamina B6, aiuta tantissimo a tenere sotto controllo gli effetti della stanchezza e dell'affaticamento fisico.

In casi come quello del brand sopra citato - che per le esigenze su cui ci stiamo soffermando propone supplementi come V / Ease, si può avere a che fare anche con ingredienti naturali come la melissa, pianta perenne nota per la presenza di molecole che esercitano un'azione sedativa e calmante.

Come già specificato, l'integrazione naturale è solo uno dei tanti passi da considerare nel momento in cui si punta a dare una svolta al benessere mentale (che deve essere curato con attenzione vista la frenesia che spesso caratterizza la routine di tantissime persone). Oltre all'alimentazione, al movimento fisico e all'utilizzo oculato dei device elettronici che sono diventati ormai un prolungamento del nostro corpo, è da citare l'utilità dell'ascolto continuo del corpo.

Se ci si accorge di aver esaurito le energie, nessuno vieta di fare una pausa - in alcuni casi, bastano pochi minuti di meditazione - per "ricaricare le pile". Non bisogna infatti mai dimenticare che non siamo macchine, ma esseri umani che devono rispettare il proprio fisico e assecondarne i ritmi.