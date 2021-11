Vaccini, Biellese fanalino di coda su copertura prime dosi

Il bilancio sulla campagna vaccinale nel Biellese è arrivato direttamente dal direttore del Sisp (Servizio Igiene Sanità Pubblica) Damiano Mones, nella diretta Facebook dell’ASL Biella.

A livello regionale, Biella si attesta tra le ultime posizioni per quanto riguarda la copertura delle prime dosi mentre, dal punto di vista dei contagi, il trend provinciale segue quello nazionale: “I dati che abbiamo raccolto sul territorio – spiega il dottor Mones – ci dicono che i contagi sono in aumento ma la situazione non è drammatica e, attualmente, il reparto rianimazione è vuoto”.

Anche a livello di contagi l’andamento nel Biellese presenta caratteristiche simili a quello nazionale con una maggior percentuale di contagi tra i non vaccinati: “Il 21,2% dei positivi è non vaccinato – prosegue Mones – e, se a questo numero aggiungiamo chi si è sottoposto alla prima dose soltanto, saliamo al 93,4%”. Stando a questi dati la percentuale di contagiati tra chi ha completato il ciclo vaccinale è di 6,6.

In conclusione, parlando del prossimo richiamo, il dottor Mones ha voluto sottolineare quello che a suo avviso è il punto cruciale: “Con le terze dosi siamo già partiti – racconta il direttore Sisp – e il mio consiglio è di farla dopo 180 giorni (6 mesi), ricordo che non è obbligatoria ma raccomandata. Quello che però considero importante è che si riesca ad aumentare il numero dei vaccinati con prima dose”.