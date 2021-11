Pray, pronti 800mila euro per messa in sicurezza e ristrutturazione scuola Trabaldo Togna (foto dalla pagina Facebook del comune di Pray)

Buone notizie per Pray. Il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune un finanziamento di 800mila euro per la messa in sicurezza e ristrutturazione della Scuola Primaria di secondo grado “Mario Trabaldo Togna” .

“I lavori riguarderanno l’adeguamento strutturale alla normativa antisismica, la sostituzione della centrale termica con nuove tecnologie a basso impatto ambientale e il rifacimento dei servizi e della pavimentazione interna – sottolinea il sindaco Gian Matteo Passuello - Questi interventi si aggiungono ad altri già avviati negli ultimi anni che hanno riguardato la sistemazione del tetto e del rinforzo di alcune strutture portanti dell’orditura in cemento armato della struttura. Si prevede inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di garantire l’autonomia energetica della scuola. Contiamo di dare l’avvio dei lavori nel corso del prossimo anno”.