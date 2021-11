Mappa del contagio in Europa: il Piemonte lascia il verde

Era un’isola di verde in mezzo a un mare di arancione: ora non lo è più. L’ultimo aggiornamento della mappa sull’avanzamento del contagio redatta settimanalmente dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc) evidenzia il passaggio del Piemonte dalla zona verde a quella gialla.

In questa fascia si entra quando i nuovi casi in 14 giorni sono inferiori ai 50 per 100mila abitanti, ma con un tasso di positività che si attesta o è superiore al 4%. Oppure con un tasso inferiore al 4% ma con un incidenza di tra i 50 e i 200 per 100mila abitanti.

In Italia restano al momento in verde solamente tre regioni (erano sei la scorsa settimana): la Valle d’Aosta, la Sardegna e il Molise. Passano invece in rosso/arancione (tasso di incidenza compreso tra i 200 e i 499 contagi ogni 100mila abitanti), il Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, le Marche e la Calabria.