Biella verso il Natale: dal Comune un appello ai commercianti per un dicembre più ricco, FOTO

In città si inizia a respirare aria natalizia. In questi giorni sono state appese a Biella le prime luminarie lungo via Italia, e vicino al Battistero stanno iniziano a montare la pista di pattinaggio sul ghiaccio, tanto attesa sia dai grandi che dai piccini, che dalle scuole che davanti a Palazzo Oropa colgono sempre l'occasione di regalare qualche ora di svago per gli allievi. Dietro all'organizzazione ci sono il Comune con la Pro Loco Biella Valle Oropa come braccio operativo, Confartigianato, Ascom, Confesercenti e Cna. Il calendario delle manifestazioni e delle varie iniziative che animeranno il capoluogo a dicembre sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane, ma tra le grandi novità di quest'anno ci sarà sicuramente il ritorno del mercatino di Natale, che prima del Covid trovava spazio davanti al Duomo, mentre in questa nuova edizione le classiche casette in legno troveranno spazio ai giardini Zumaglini. Dietro alla nuova location c'è la volontà dell'amministrazione di cercare di coinvolgere il più possibile l'intera città. <L'idea è quella di non concentrare tutto nel cuore cittadino davanti al Duomo dove c'è anche la pista di pattinaggio – spiega l'assessore al Commercio Barbara Greggio - , ma di portare le persone a passeggiare lungo la via Italia o comunque per il centro. E solo mettendo il mercatino ai giardini Zumaglini è possibile arrivare a questo. Logisticamente è la scelta migliore>.

Le luminarie sono pagate dal Comune, che fa però un appello ai commercianti per arrivare a pensare anche un po' più in grande per il Natale biellese. <L'anno passato avevamo investito veramente molto perchè era dopo l'emergenza Covid – continua l'assessore – . Quest'anno sarebbe bello che anche i venditori contribuissero in qualche modo, naturalmente secondo le loro disponibilità, per poter arrivare ad avere un calendario di eventi più importante o comunque un'atmosfera ancora più ricca>.