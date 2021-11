Biella: No Green Pass di nuovo in piazza, foto archivio

L'appuntamento è per sabato 13 novembre di nuovo in piazza Vittorio Veneto dalle 15 alle 19, ormai uno in più di una lunga serie come annunciato dal popolo dei No Green Pass biellesi alle prime uscite.

Per l'occasione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto veicoli a seguito della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza, in Piazza Vittorio Veneto lato Est, incluso tratto della via della piazza a Nord, con deviazione del traffico interno alla piazza Vittorio Veneto Nord su via Losana, viale Matteotti da piazza Vittorio Veneto Est fino all’intersezione con via Volpi, fino alle 19 e comunque fino alla fine della manifestazione.