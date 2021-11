ASL Biella, arriva da Novara il nuovo direttore della Cardiologia

L’Asl di Biella comunica l’avvenuto espletamento del concorso per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Cardiologia-Utic dell’ASLBI. Con Deliberazione n. 227 del Direttore Generale dottor Mario Sanò, si è proceduto alla nomina del dottor Andrea Rognoni.

Nato a Novara, 46 anni, il dottor Rognoni si è laureato in Medicina e Chirurgia e poi specializzato in Cardiologia presso l’Università del Piemonte Orientale; dal novembre 2010 presta servizio come Dirigente Medico presso la Struttura Complessa Cardiologia 2 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara.