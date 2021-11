A Candelo un notiziario per informare il cittadino

Un nuovo mezzo di comunicazione per avvicinare il cittadino all'attività amministrativa, come spiega Erika Vallera consigliera delegata alla comunicazione: "Il miglioramento dei servizi di comunicazione è un'esigenza dell'Amministrazione e la creazione di un giornalino era un punto specifico del programma elettorale. Con questo periodico puntiamo a fornire informazioni utili alla cittadinanza sull'attività amministrativa. Sarà un ulteriore strumento, che va ad affiancare il sito istituzionale e le pagine social degli amministratori, per agevolare il dialogo tra l'amministrazione e i cittadini."

"Candelo Comunica" è un notiziario d’informazione che verrà realizzato senza costi per l'ente, che ha individuato nei mesi scorsi mediante manifestazione d'interesse un fornitore in grado di realizzare il notiziario procedendo ad una parallela raccolta pubblicitaria sul territorio.

"La raccolta delle adesioni sta avvenendo proprio in questi giorni - spiega il sindaco Paolo Gelone - Le inserzioni verranno pubblicate all'interno del notiziario, contribuendo così a sostenerne le spese. Ringrazio sin d'ora chi vorrà aderire." La prima uscita è prevista per la fine dell'anno, il periodico sarà distribuito gratuitamente a tutti i candelesi.