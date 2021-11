I 60 anni della Locanda della Stazione di Lessona, il Baccalà di Mami e gli anni ‘90 VIDEO

Gli anni ’90 segnano l’ingresso in cucina di Giuliano, nipote di Mami ed erede delle tradizioni culinarie della famiglia Casasola, e l’avvio dei lavori per la costruzione dell’albergo, futura sede ufficiale della Locanda.



Nessun piatto poteva raccontare meglio questa transizione che il Baccalà di Mami: questa pietanza omaggio viene preparata battendo e mettendo a bagno lo stoccafisso già giorni prima della cottura, per poi servirlo accompagnato dalla polenta.

