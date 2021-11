Mendizza Srl è il nuovo partner di ASD Valle Elvo. Nei locali del Centro Sportivo Bonavalle, grazie alla professionalità e alla tecnologia propria di Mendizza Srl, con un particolare macchinario da loro brevettato si eseguono le operazioni di disinfezione in poco tempo e con efficacia. "Siamo contenti di poter dire di investire in qualità per la pulizia e per la salute dei nostri atleti".