Sci Club Salussola, la rinata offerta formativa per lo sci alpino e lo snowboard

Riprendono le attività dello Sci Club Salussola dopo la pausa forzata legata alla pandemia e la scomparsa del presidente Gianni Salino. Durante il 2021 il Club si è riorganizzato formando un nuovo direttivo giovane e dinamico ed eleggendo nuovo figure al vertice, come il presidente Federico Salino, il vice Giorgio Scaglia e il segretario Massimo Pozzo: “Con il direttivo rinnovato e il lavoro svolto nell’ultimo anno – commenta Salino – abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e portare avanti diverse iniziative”.

All’interno di questo nuovo panorama è stata elaborata la proposta per il corso di sci e snowboard 2021, in partenza domenica 28 novembre. L’offerta formativa consiste di 12 ore di lezione, sviluppate su 4 domeniche fino al 19 dicembre, che si svolgeranno nel Comune valdostano di Valtournenche in un impianto con innevamento artificiale, quindi con una copertura garantita.

Il corso è aperto a tutti e prevede una divisione in gruppi a seconda del livello di abilità che sarà effettuata dagli stessi istruttori dopo una prova su pista: “Il nostro obiettivo – spiega Salino – è quello di avvicinare i giovani allo sci alpino e allo snowboard, per questo motivo il corso non prevede una preparazione in vista dell’agonismo. Tuttavia siamo a disposizione anche di chi volesse incamminarsi su un percorso di questo tipo e possiamo segnalare l’aspirante atleta alle associazioni del settore”.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 19 novembre e potranno essere effettuate secondo diverse modalità: recandosi personalmente alla sede di Via Dante Alighieri 48 a Salussola; chiamando il numero 340.0585457 oppure scrivendo a sci.club.salussola@libero.it.La quota di iscrizione è di 200 euro più il tesseramento al costo di 20 euro per i maggiori di 14 anni e di 10 euro per i minori di 14. Inoltre, per tutti i tesserati sarà disponibile un’agevolazione sui prezzi di acquisto dell’attrezzatura necessaria.

Ma le iniziative dello Sci Club Salussola non si fermano qua. Per tutti gli amanti della montagna, a partire da gennaio 2022, saranno organizzate delle gite nelle principali località turistiche invernali. L’iniziativa è riservata ai soli soci.

Sci Club Salussola

Via Dante Alighieri, 48 13885 Salussola – Vigellio

Tel. 340.0585457

Mail: sci.club.salussola@libero.it

Facebook: https://www.facebook.com/Sci-Salussola-931579450244531 Sito: https://sciclubsalussola.wixsite.com/sciclubsalussola

