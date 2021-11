Riscossione insoluti Tarip, PD Cossato: “Sospensiva di un mese per verificare e modificare regolamenti, casi e metodi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ormai è noto a tutti che le richieste arrivate a centinaia di utenze circa il pagamento di bollette TARIP degli anni scorsi spesso mai recapitate e addizionate di centinaia di euro di spese legali siano una questione seria che va affrontata e che mette purtroppo sullo stesso piano i furbi e gli incolpevoli. In più, è stato chiarito come, aldilà dell'opportunità del metodo, i regolamenti comunali TARIP (compreso quello di Cossato) di fatto consentano una operazione di questo tipo. Regolamenti che noi del PD Cossatese, sia chiaro, non abbiamo mai approvato in consiglio, mentre il Sindaco Moggio li ha portati in consiglio, esposti ed approvati senza alcun distinguo e, apparentemente, senza aver ancora colto la portata di quel che sta succedendo e le motivazioni per cui accade.

Abbiamo proposto (e già altri si stanno muovendo in tal senso, come il Sindaco Maggia di Gaglianico) di modificare il Regolamento TARIP per definire meglio i confini del recupero degli insoluti, comprese le modalità e le spese aggiuntive imputabili a chi non ha pagato. Forse è il caso che tutti, Comuni, SEAB e società di riscossione, tirino il freno.

Chiediamo quindi una sospensiva, di almeno un mese, per fare seriamente il punto, valutare modifiche ai regolamenti, verificare meglio le posizioni e, in definitiva, tutelare i cittadini e il servizio da eccessi dannosi di zelo. Siamo consapevoli che chi non paga fa un danno a SEAB, ma la situazione è oggettivamente troppo grave per essere ignorata. Siamo certi che il secondo socio per peso azionario in SEAB, cioè Cossato/Moggio, vorrà mettere mano a un regolamento e a un metodo che oggettivamente si sta dimostrando inadeguato ed eccessivo. Ricordiamo che siamo di fronte a un servizio pubblico rivolto a cittadini. Occorre quindi un approccio amministrativo e politico.

Occorre difendere i cittadini incolpevoli, anche con un fondo loro dedicato come chiediamo da tempo. Si agisca ora. Il Comune faccia quel che finora non ha fatto, senza balbettare scuse”.