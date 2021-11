Gaglianico, cambio in minoranza: lascia Pegoraro entra l'ex allenatore della Biellese Albertini

Cambio tra le fila della minoranza a Gaglianico nel gruppo consigliare "Sìamo a Gaglianico": al posto di Renato Pegoraro, questa sera 10 novembre in consiglio comunale subentrerà Giuseppe Albertini, ex allenatore della Biellese.

"Spiace che Renato ci lasci - spiega il capo gruppo Anna Pisani - , ma la sua scelta è stata condivisa e compresa da tutti in serenità. Quando è entrato a far parte dell'amministrazione si aspettava che ci potesse essere una ricaduta immediata sul territorio, frutto di un dialogo tra la minoranza e la maggioranza. Le sue aspettative sono però state disattese e ha preferito uscire dal consiglio. In ogni caso continueremo a collaborare con Renato in veste di cittadino".

Albertini, ex allenatore della Biellese, sarà accolto con entusiasmo dal gruppo: "Con esperienza decennale come allenatore e molto conosciuto il paese sono convinta che sarà una fruttuosa collaborazione. Lo accolgo a braccia aperte".

Questa sera in consiglio si parlerà del recupero degli insoluti Seab.