Cossato, Revello su riscossione insoluti Tarip: “Inviato segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In questi giorni nel Biellese sta accadendo che circa 18.597 famiglie stanno ricevendo dei solleciti di pagamento da parte di una società incaricata da SEAB al recupero di importi dovuti e non pagati. Fin qui nulla da dire. Molti cittadini però si sono rivolti a me perché sono stati contattati da questa società incaricata informandomi che il metodo di riscossione adottato è particolarmente aggressivo. Anche a fronte di pochi euro di mancato pagamento, hanno ricevuto richieste di 350/400 euro di spese di recupero del credito per ogni posizione.

Le posizioni creditizie di SEAB sono circa 18.597 ed è chiaro quindi che moltiplicate per 350 euro cadauna, l’importo potenziale dei compensi sarebbe di circa 6.500.000 di euro a fronte di crediti vantati da SEAB per circa 4.000.000. A fronte di questi dati, ho pertanto cercato sul sito web di SEAB spa i documenti di gara relativi alla selezione della società incaricata, che dovrebbe essere stata bandita a fine 2019, senza però trovare alcun riscontro. Visto che il sindaco di Biella Claudio Corradino e il sindaco di Cossato Enrico Moggio si sono lamentati tramite stampa di tale situazione, ricavando una notevole visibilità personale da questi articoli dai quali emerge che però in concreto nulla stavano facendo per fermare queste richieste di 6.500.000 di euro di prelievi dalle tasche dei biellesi, ho deciso di agire immediatamente inviando all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la dovuta segnalazione affinché vengano effettuate tutte le opportune verifiche sul caso a tutela dei cittadini biellesi e affinché venga fermata quanto prima questa abnorme richiesta.

Ho altresì provveduto a sollecitare io stesso anche il Direttore Generale di Cossato Dott.ssa Graziella Bernardini, in qualità di responsabile anticorruzione, ad inviare anche lei la segnalazione ad ANAC sull’assegnazione di tale servizio di riscossione esterno. È altresì assolutamente necessario un immediato intervento dei Consigli Comunali di Biella, Cossato, Vigliano e Gaglianico per provvedere con urgenza a modificare il regolamento di applicazione della TARIP che viene usato "contro" i cittadini. A Cossato proporrò pertanto all’opposizione di richiedere un’apposita convocazione urgente del Consiglio Comunale per deliberare la specifica modifica del regolamento, a tutela dei cittadini cossatesi, al fine di limitare entro una misura ragionevole e giustificabile l’entità delle spese di recupero che potranno ragionevolmente essere richieste”.