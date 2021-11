Comuni, Pella: “Affermare pari dignità tra sindaci e altre cariche elettive o di governo”

“Le condizioni in cui i sindaci italiani, da quelli delle grandi città a quelli dei comuni più piccoli, svolgono il proprio mandato occupano ampi spazi del dibattito politico e pubblico, trovando anche una certa trasversalità nell’analisi delle responsabilità, degli oneri e degli onori che tale funzione comporta. Finalmente, dopo anni, grazie alla sensibilità di Forza Italia e del Presidente Berlusconi che hanno recepito questa proposta che viene dal basso, il Parlamento torna a occuparsene affrontando le tante questioni poste dalla proposta di legge elaborata dall’Anci nel 2018 e significativamente ribattezzata Liberiamo i sindaci”. A dirlo Roberto Pella, deputato, capogruppo in commissione Bilancio di Forza Italia e vicepresidente vicario dell’Anci, intervenendo nell’emiciclo di Montecitorio nel corso della discussione della pdl a sua prima firma in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni.

“Il sindaco è il solo, tra le cariche istituzionali ed elettive, che svolge il proprio mandato in prima linea – spiega - Con la fascia tricolore è il volto dello Stato più vicino ai cittadini, il volto più riconosciuto e, se si vuole, anche il volto più rispettato. E più il Comune è piccolo, più questa vicinanza aumenta e si trasforma facilmente in senso di comunità e di unità. Le funzioni che il sindaco assolve ogni giorno sono numerose e complesse, sono fondamentali tanto da essere definite, in molti casi, connesse all’erogazione di servizi essenziali: la scuola, la salute e i servizi sociali, lo sport, le politiche abitative, le infrastrutture, la pianificazione urbanistica, la raccolta dei rifiuti, la sicurezza”.

“Non c’è, infatti, tema significativo per la vita e il futuro del Paese - ha aggiunto - che non richieda un impegno attivo dei Comuni. E non c’è decisione del Parlamento o del Governo che non giunga sulle scrivanie dei Sindaci. D’altro canto, il sindaco è il classico vaso di coccio tra i vasi di ferro, responsabile personalmente degli eventi più disparati che si possono verificare all’interno del suo comune e, al tempo stesso, privo anche di una minima tutela in ambito giudiziario. Fare il Sindaco ormai è diventato un mestiere pericoloso anche nei suoi atti quotidiani più banali, per la quantità abnorme di rischi giudiziari penali e civili che si corrono. Ecco perché oggi sono a chiedere l’affermazione concreta di un principio di eguaglianza e di pari dignità con le altre cariche elettive e di governo".

"I Comuni con abitanti fino a 5mila sono quasi seimila in Italia, circa il 70% dei Comuni, e governano più della metà del territorio nazionale: semplificare la gestione quotidiana dell'Ente significa non solo maturare la consapevolezza delle operazioni veramente sufficienti per rendere efficiente un Comune, ma anche liberare tempo e competenze per progetti veramente utili ai cittadini - sottolinea - Inoltre, è sempre più difficile trovare figure di candidati in questi comuni, per criticità legate alle responsabilità, all'indennità, alla carenza di personale. Consentire il terzo mandato significa affrontare con realismo la situazione che viviamo ogni giorno sui territori, i cittadini devono avere la libertà di decidere il proprio e il più prossimo rappresentante, superando limiti assurdi che valgono oggi solo per i Comuni. C’è nei Comuni, nelle nostre comunità un patrimonio straordinario di intelligenze, lavoro, passione, generosità che fa parte del patrimonio del Paese e che il governo deve sostenere".

"Mi auguro - conclude - che, in fase di discussione generale alla Camera, potremmo confrontarci ancora anche sul tema dell'abuso d'ufficio per raggiungere un accordo largo su responsabilità penale e civile, che i sindaci chiederanno con forza anche in occasione dell'Assemblea annuale di Parma la prossima settimana, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella”.