Biella, elezioni provinciali: scintille tra Corradino e Ramella Pralungo

Il 18 dicembre, il giorno in cui si procederà all'elezione del nuovo presidente della Provincia, si avvicina e il clima politico inizia a scaldarsi. In particolare, a fare alzare i toni sono il sindaco di Biella Claudio Corradino e Emanuele Ramella Pralungo, in un botta e risposta nato da una lettera inviata dall'attuale vice presidente Ramella Pralungo a sindaci, ai gruppi consigliari, presidenti dei consigli comunali e ai consiglieri comunali di tutti i Comuni Biellesi. Una lettera che non è piaciuta al primo cittadino di Biella che la definisce: "Un'accorata missiva protocollata e firmata digitalmente in cui il Vice Presidente Ramella Pralungo, si spende in un'agiografica descrizione di se stesso, volta, ritengo, a suscitare la commozione e la compassione del lettore ed elettore in vista delle prossime elezioni Provinciali. Non intendo sindacare sul contenuto quanto piuttosto sulla forma, ritenendola a dir poco inopportuna avendo lui utilizzato la carta intestata della Provincia di Biella! Là dove miei detrattori avrebbero certamente ravvisato gli estremi del peculato, io desidero solo evidenziare un profilo di inopportunità politica ed amministrativa, augurando a Ramella Pralungo di non incappare nelle settimane che ci separano dal 18 dicembre prossimo in altre sgradevoli cadute di stile".

Una presa di posizione quella di Corradino, che Ramella Pralungo difende senza riserve: "La lettera è stata inviata senza costi per l'amministrazione per il suo invio. E' in formato digitale. Si tratta di una missiva in cui si parla di temi inerenti alla Provincia, non in cui parlo di me stesso. E mi sembra che Corradino sia l'ultima persona che possa accusare qualcuno di caduta di stile. In ogni caso sono invece tante le persone che hanno apprezzato il mio gesto, e che si sono fatte sentire personalmente riguardo a quanto ho scritto".

Qui di seguito la lettera:

"Prendo atto, con rammarico, della circostanza che ancora in questi giorni gli organi di stampa locali identificavano il sottoscritto come il probabile candidato di centrosinistra per l’elezione alla carica di Presidente della Provincia di Biella, che si svolgeranno il prossimo 18 dicembre - scrive Ramella Pralungo - . A tal proposito, con la solita franchezza che mi ha sempre contraddistinto, ritengo che si renda necessario fornire alcuni chiarimenti. In primis, credo che sia opportuno comunicarvi che, ad oggi, il sottoscritto non ha ancora sciolto le riserve circa una eventuale candidatura. Ciò in quanto la stessa è subordinata ad un confronto franco che sto portando avanti con molti di Voi in questi giorni. E solamente qualora un nutrito gruppo di Amministratori riterrà che io possa essere la persona giusta, accetterò la candidatura propostami da alcuni di Voi. In secondo luogo ed una volta fatte queste sacrosante premesse, voglio sgombrare il campo da qualsiasi dubbio relativo alla circostanza che io possa essere il candidato di qualcuno o di qualche parte. Ciò in quanto qualora io decidessi di candidarmi sono consapevole di farlo alla guida di un ente locale e quindi di doverlo fare come Amministratore e, come Voi ben sapete, gli Amministratori non sono l’espressione di una specifica area politica, indipendentemente dalla mia appartenenza ad una determinata parte. Quanto appena detto, come sapete, non è una dichiarazione fine a se stessa. Tutti sanno benissimo infatti che ciò è comprovato dalle azioni e dagli atteggiamenti che in questi anni ho adottato sia come Presidente sia come Vice Presidente della Provincia". "Credo di avere sempre dimostrato di non portare avanti interessi di una specifica parte - continua il vice presidente - ma di lavorare sempre e soltanto a favore di tutto il territorio biellese. Tutti Voi mi avete sempre trovato pronto ad affrontare i problemi che mi venivano sottoposti senza mai indagare a quale teorico colore politico appartenesse l’Amministrazione che poneva il problema. Negli anni, inoltre, penso che non sia passato neppure inosservato il mio atteggiamento “territoriale”, nel senso che quando l’ho ritenuto giusto, ho contrastato scelte nazionali o regionali anche fatte da governi che si avvicinavano alla mia iscrizione politica. Basti, ad esempio, pensare alle azioni da me poste in essere a tutela del territorio quando altri territori volevano sovvertire le graduatorie che ci vedevano assegnatari dei fondi per la scuola e i laboratori innovativi". Ramella Pralungo conclude di aver ritenuto di specificare quanto sopra: "perché è mia intenzione proseguire nel rapporto franco e sincero che abbiamo sempre avuto in questi anni, comunicandoTi che qualora io dovessi accettare di presentare la mia candidatura alle prossime elezioni provinciali, lo farò soltanto a patto che essa trovi una ampia condivisione. Va da sé che per dare corso a tale progetto ho già riferito tale mia intenzione alle Segreterie della parte politica a cui appartengo invitandole a comportarsi di conseguenza. Ringrazio per l’attenzione e Vi saluto cordialmente".